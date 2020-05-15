РИАМО - 15 мая. В рамках годового общего собрания акционеров Страхового Дома ВСК, которое состоялось 14 мая, утвердили годовой отчет компании, бухгалтерскую отчетность, отчет службы внутреннего аудита за 2019 год, избрали совет директоров и распределили прибыль, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Были выбраны члены ревизионной комиссии и утверждены внешние аудиторы. Собрание акционеров приняло решение чистую прибыль по итогам года в размере 3,9 миллиарда рублей оставить в распоряжении общества.

«По итогам голосования был избран новый состав совета директоров. В него вошли: Алмазов Сергей Евгеньевич, Андриянкин Олег Владимирович, Гуцериев Саид Михайлович, Миракян Авет Владимирович, Сорокина Ольга Николаевна, Тарновский Александр Яковлевич, Ужахов Билан Абдурахимович, Фролов Роман Николаевич, Цикалюк Сергей Алексеевич», — говорится в сообщении.

Также решением годового общего собрания акционеров в качестве внешнего аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета на 2020 год утверждено акционерное общество «Аудиторская фирма «Мариллион», в качестве внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности – акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В качестве нового члена совета директоров в его состав вошла Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. Она работает в компании ВСК 10 лет.

В марте 2018 года Сорокина была назначена вице-президентом — руководителем департамента дистанционного сервиса блока развития бизнеса. Под ее руководством были успешно реализованы стратегические проекты компании, направленные на развитие и цифровую трансформацию бизнеса, создание экосистемы клиента, формирование платформы для работы с высокотехнологичными каналами продаж, развитие продуктовой линейки и управление клиентским опытом. В настоящее время Сорокина занимает должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса.

Также состоялось заседание совета директоров компании. Председателем совета директоров был вновь избран Цикалюк Сергей Алексеевич, заместителем председателя совета директоров — Алмазов Сергей Евгеньевич.

На заседании также сформировали состав комитетов совета директоров. Комитет по стратегии возглавил Авет Миракян. Комитет по номинациям и вознаграждениям возглавил Билан Ужахов. Комитет по аудиту и рискам возглавил Сергей Алмазов.