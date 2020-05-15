РИАМО - 15 мая. Правительство Московской области получило 421 уведомление от промышленных предприятий региона о возобновлении производства после 18 мая, еще столько же уведомлений ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Таким образом, к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить производства порядка 800 предприятий.

«Всего в Московской области в настоящий момент работает около 1 тысячи промышленных объектов, но не в полном объеме, а только по экстренным заказам. Возобновляющие свою деятельность предприятия так же пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в регионе сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости и взрывного роста промышленных заказов не ожидается.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.