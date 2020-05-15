РИАМО - 15 мая. Подмосковный образовательный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом» победил в конкурсе лучших практик, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Образовательный проект <…> победил в конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, который организовало Агентство стратегических инициатив. «Путевка в жизнь» одержала победу в одной из самых популярных номинаций конкурса — «Наука и образование», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Проект «Путевка в жизнь» опередил более 260 проектов из разных регионов России, также участвовавших в конкурсе.

Данный образовательный проект реализуется в Подмосковье уже несколько лет. Он дает дает возможность получить профессиональное образование одновременно со средним общим образованием.

«То есть, пока школьник учится, он может параллельно освоить рабочую профессию. Это очень важная и нужная инициатива — ребята с удовольствием принимают в ней участие. Многим проект помогает определиться с будущей профессией, ведь ребята могут попробовать свои силы и понять, чем им хочется заниматься, действительно ли выбранное направление им подходит», — подчеркнула Каклюгина.

Она также отметила, что оценка проекта на столь высоком уровне является почетной.