РИАМО - 15 мая. Власти Подмосковья приняли решение не выставлять жителям задолженность по взносам за капремонт, образовавшейся до 1 апреля, таким образом, в платежных документах за май и июнь будет исключена строка «Взнос на капитальный ремонт», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Начисление и сбор ежемесячных взносов на капитальный ремонт за апрель, май и июнь осуществлять не будут.

«Обращаю внимание жителей, что в платежных документах за апрель были доначисления за капремонт только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля 2020 года, в том числе доначисления за предыдущие периоды», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Таким образом, строка «Капитальный ремонт» появится в квитанциях уже в июле без доначислений за апрель, май и июнь. Кроме того, в квитанциях будет указана задолженность собственников помещений, образовавшаяся до 1 апреля.

«В условиях введенного режима повышенной готовности на территории Московской области данная норма будет особенно актуальна для тех жителей, которые не привыкли вносить плату дистанционно через интернет», - уточнил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее в Подмосковье ввели мораторий на взимание взносов на капремонт с собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, на три месяца, начиная с 1 апреля по 30 июня этого года.

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