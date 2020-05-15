РИАМО - 15 мая. Власти Подмосковья приняли решение не выставлять жителям задолженность по взносам за капремонт, образовавшейся до 1 апреля, таким образом, в платежных документах за май и июнь будет исключена строка «Взнос на капитальный ремонт», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Начисление и сбор ежемесячных взносов на капитальный ремонт за апрель, май и июнь осуществлять не будут.
«Обращаю внимание жителей, что в платежных документах за апрель были доначисления за капремонт только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля 2020 года, в том числе доначисления за предыдущие периоды», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Таким образом, строка «Капитальный ремонт» появится в квитанциях уже в июле без доначислений за апрель, май и июнь. Кроме того, в квитанциях будет указана задолженность собственников помещений, образовавшаяся до 1 апреля.
Ранее в Подмосковье ввели мораторий на взимание взносов на капремонт с собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, на три месяца, начиная с 1 апреля по 30 июня этого года.
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