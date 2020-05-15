РИАМО - 15 мая. В столице более 800 работников офисов «Мои Документы» работают на горячей линии по вопросам коронавируса, сотрудники данных центров перестроили работу в максимально сжатые сроки и пришли на помощь горожанам, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Более 800 человек работают операторами на горячей линии по коронавирусу, обрабатывая в день по 43 тысячи звонков. Еще более 600 специалистов помогают медицинским работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и бумажной работы», – сказала заммэра.

Ракова поблагодарила коллектив офисов «Мои Документы» за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Заммэра провела онлайн-встречу «Искренне с заботой о москвичах» с сотрудниками центров госуслуг. Темой онлайн-конференции стала работа специалистов центров госуслуг в условиях режима повышенной готовности. Участники встречи также обсудили «Искренний сервис» в период Covid-19 и то, как в офисах госуслуг помогают москвичам.

«Наша работа непростая, но очень ценная. Мы сегодня поддерживаем не только жителей, но и друг друга <…> Для меня очень важно лично высказать вам слова благодарности и поддержать каждого из вас», – сказала директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова.

Замдиректора по работе с персоналом центров госуслуг Юлия Дронова отметила, что сотрудники обрабатывают заявки на портале «Моя карьера» и подбирают медперсонал для вновь открывающихся стационаров. В максимально сжатые сроки специалисты отобрали свыше 18 тысяч заявок на портале и подобрали более 500 помощников медсестер для госпиталя на ВДНХ.

Руководитель первого дивизиона по СЗАО, ЦАО, ЗАО и ЮЗАО Александр Гребенкин присоединился ко встрече со своего рабочего места – из штаба горячей линии. Он отметил, что специалисты горячей линии принимают входящие звонки москвичей, обзванивают заболевших и тех, кто мог с ними контактировать и помогают оформить листки нетрудоспособности.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.