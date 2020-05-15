РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В городском округе Мытищи представители «Молодой гвардии» продолжают доставлять продуктовые наборы пожилым жителям на самоизоляции, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР горокруга.



«Мытищинские молодогвардейцы продолжают принимать активное участие в доставке продуктовых наборов нуждающимся пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Берегите себя и оставайтесь дома. Будьте здоровы!» - говорится в сообщении.

Все жители Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.