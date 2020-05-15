РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В микрорайоне Салтыковка Балашихи по просьбе местного жителя демонтировали аварийные опоры линии электропередачи из-за угрозы падения на проезжую часть, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона обратился на портал с просьбой убрать два старых электростолба на улице Рудневой, 64. Он отметил, что они находятся в аварийном состоянии и могут упасть на проезжую часть.

«В АО «Мособлэнерго» рассмотрено обращение о необходимости демонтировать опору линии электропередачи, находящуюся в Балашихе в микрорайоне Салтыковка, в связи с ненужностью. Щелковским филиалом осуществлен осмотр оборудования. Работы по демонтажу выполнены. Благодарим за обращение», - говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.