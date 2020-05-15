РИАМО – 15 мая. Надзорные органы МЧС России провели порядка тысячи проверок противопожарного состояния учреждений социальной сферы и выявили 165 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.
Сейчас на учете в МЧС РФ числятся 1750 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров (при наличии отделений временного (постоянного) проживания).
При этом плановые проверки в подобных учреждениях проводят два раза в год.
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