РИАМО – 15 мая. Надзорные органы МЧС России провели порядка тысячи проверок противопожарного состояния учреждений социальной сферы и выявили 165 объектов с нарушениями требований пожарной безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас на учете в МЧС РФ числятся 1750 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров (при наличии отделений временного (постоянного) проживания).

«В ходе проводимых проверочных мероприятий установлено, что наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, наличием и работоспособностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, противопожарным водоснабжением», — говорится в сообщении.

При этом плановые проверки в подобных учреждениях проводят два раза в год.