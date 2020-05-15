РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Сотрудники администрации Подольска в микрорайоне Дубровицы выявили шесть несанкционированные свалок, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального отдела администрации «Дубровицкий» в ходе мониторинга территории обнаружили шесть навалов мусора. Строительные отходы объемом более 50 кубометров выявлены на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в районе поселка санатория «Родина», вдоль дорог на Студенцы, Шапово», - говорится в сообщении.

Часть навалов устранят оперативно, другие немного позже.