РИАМО - 15 мая. С пятницы зарплату сотрудников Московского метрополитена проиндексируют на 4%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников электродепо «Северное» и весь коллектив метро с 85-летием подземки.

«Сегодня в Москве поистине большой праздник — 85-летие метро, самого большого с точки зрения объема перевозки пассажиров в мире, самого лучшего, самого точного, самого надежного и самой динамично развивающейся транспортной системы», - сказал Собянин.

Он добавил, что на сегодняшний день в метро работают 60 тысяч человек, среди них - машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Эти люди управляют сложнейшей системой транспорта в мире, делают это качественно, квалифицированно и надежно.

В среднем работают сотрудники в возрасте 42 лет. В подземке трудятся специалисты более чем 200 профессий. Команда работников метро насчитывает 108 династий с суммарным стажем работы более 13 тысяч лет.

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года, протяженность первой линии была 11,5 километров, там располагалось 13 станций — от «Сокольников» до «Парка культуры», а также ответвление на станцию «Смоленская».

Сегодня в метро реализуется программа развития – удвоение протяженности линий и числа станций подземки.

Эпидемиологическая ситуация в городе не остановила работу этой программы. Однако в метро стало ездить в разы меньше людей, но по-прежнему подземка играет важную роль в жизнеобеспечении столицы. Работники подземки так же, как и медики, встали на борьбу с коронавирусом.

С пятницы заработная плата сотрудников московского метро будет проиндексирована на 4%.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.