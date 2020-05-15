РИАМО - 15 мая. С пятницы зарплату сотрудников Московского метрополитена проиндексируют на 4%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников электродепо «Северное» и весь коллектив метро с 85-летием подземки.
Он добавил, что на сегодняшний день в метро работают 60 тысяч человек, среди них - машинисты электропоездов, кассиры, обслуживающий персонал, ремонтники. Эти люди управляют сложнейшей системой транспорта в мире, делают это качественно, квалифицированно и надежно.
В среднем работают сотрудники в возрасте 42 лет. В подземке трудятся специалисты более чем 200 профессий. Команда работников метро насчитывает 108 династий с суммарным стажем работы более 13 тысяч лет.
Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года, протяженность первой линии была 11,5 километров, там располагалось 13 станций — от «Сокольников» до «Парка культуры», а также ответвление на станцию «Смоленская».
Сегодня в метро реализуется программа развития – удвоение протяженности линий и числа станций подземки.
Эпидемиологическая ситуация в городе не остановила работу этой программы. Однако в метро стало ездить в разы меньше людей, но по-прежнему подземка играет важную роль в жизнеобеспечении столицы. Работники подземки так же, как и медики, встали на борьбу с коронавирусом.
С пятницы заработная плата сотрудников московского метро будет проиндексирована на 4%.
Текстовая трансляция
15 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии