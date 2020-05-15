РИАМО – 15 мая. Роспотребнадзор посоветовал жителям России использовать банковские онлайн-сервисы для оплаты услуг ЖКХ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что россияне могут получать необходимую информацию по начислениям за ЖКХ, об управляющих организациях и ресурсоснабжающих фирмах через электронную государственную информационную систему ЖКХ.

В электронном виде также можно получить информацию о выполнении программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проконтролировать качество предоставляемых услуг и узнать о капремонте, переселении из аварийного жилья.

Ранее «Мосэнергосбыт» посоветовал своим клиентам перейти на получение счетов за электроэнергию в онлайн-формате в рамках акции «Безопасный счет киловатты принесет!».