РИАМО - 15 мая. Пожарные ликвидировали возгорание утром в пятницу в шести гаражных боксах на юге Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре на улице Бехтерева, дом 47 поступило на пульт дежурного в 10:29. Частично гаражи были предоставлены на снос.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара. Площадь пожара составила 60 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 10:55 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.