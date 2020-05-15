РИАМО - 15 мая. Кабинеты для забора крови в рамках массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусу будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00, сообщил журналистам в пятницу главный врач городской поликлиники №64 Михаил Шутов.

В пятницу стартовало массовое бесплатное тестирование москвичей на антитела к Covid-19. ИФА-тестирование позволит установить реальную картину распространения коронавируса в столице.

«В нашей поликлинике, как и еще 29 других поликлиниках Москвы, с сегодняшнего дня заработал ИФА-центр, целью которого является взятие на анализ крови пациентов для определения антител к коронавирусу. Параллельно с этим у пациентов будет браться мазок на определение коронавируса», - сказал Шутов.

Он отметил, что ожидание результатов тестирования не будет длительным. Этот период определят в оперативном штабе по коронавирусу.

«Порядка 500 человек (в день смогут сдать кровь на исследование - ред.). Запись ведется на четыре руки. Всего два кабинета. Интервал пять минут плюс перерывы на обед и технические перерывы», - добавил Шутов.

Забор крови для тестирования осуществляется в 30 взрослых поликлиниках Москвы. Для прохождения скрининга москвичей отбирают случайным образом. Приглашение пройти тест отправляют либо на электронную почту, либо по СМС.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.