РИАМО – 15 мая. Курс российского рубля растет на биржевых торгах в пятницу, курс евро по данным на 10:59 по московскому времени опустился до 78,98 рубля, сообщает Газета.ru.

«Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта», - говорится в сообщении.

При этом курс доллара находился на отметке в 73,03 рубля.

Курс евровалюты снизился до 78,98 рубля по данным на 10:59 по московскому времени.

Ранее Центробанк РФ обнародовал сведения о доходах и убытках в 2019 году.