РИАМО - 15 мая. После получения приглашения жители столицы могут в течение трех дней прийти в одну из 30 городских поликлиник для сдачи тестов на иммунитет к коронавирусу, сообщил журналистам в пятницу главный врач 64-й больницы Михаил Шутов.

«Все пациенты будут получать смс-информирование или извещение на электронную почту с приглашением записаться на анализ крови. Сами они в течение трех дней могут реализовать это приглашение. Определить для себя более удобное время. Таким образом, они уже будут в системе. Когда они будут приходить, мы будем видеть, что условный Иван Иванович записан на 11:30», — сказал Шутов.

По его словам, организованное масштабное тестирование позволит в частности определить горожан, которые не чувствуют проявления болезни, но являются носителями вируса. Сама процедура тестирования после оформления пациента занимает считанные минуты.

«Мы будем понимать, на каком этапе сейчас заболевание. Оно сейчас в острой фазе, является источником потенциальной опасности для окружающих. Есть возможность его изолировать, при необходимости лечить. Также есть возможность определить людей, у которых уже сформировался иммунитет», — добавил главврач.

Масштабное бесплатное тестирование пациентов на наличие в крови антител к коронавирусу стартовало в столице с 15 мая.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.