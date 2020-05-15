РИАМО - 15 мая. В России ретейлеры попросили государство помочь с контролем масочного режима, на первом этапе за магазинами попросят закрепить полицейских или росгвардейцев, пишет газета «Известия».

По мнению пресс-секретаря АКОРТ Ильи Власенко, такая мера поможет оперативно разрешить конфликты и снять противоречия. В условиях пандемии торговые сети могут получить штраф из-за покупателей без средств индивидуальной защиты, но магазины не могут ограничить присутствие покупателей, не соблюдающих режим. Таких норм не предусмотрено законодательством.

«Торговые сети могут напомнить покупателю о необходимости придерживаться режима, предложить купить маску, воспользоваться установленными санитайзерами и соблюдать социальную дистанцию. Если потребитель нарушает принятые нормы, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе — передать записи видеокамер внутреннего наблюдения», — сказал Власенко.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ объяснил, что магазины только могут отказаться обслуживать клиента без маски, но в этом нет никакого смысла, если покупатель заражен – он уже успеет в таком случае распространить инфекцию.

«А инспектор Роспотребнадзора вправе наказать торговую сеть за такого посетителя причем весьма чувствительно: сразу составить акт, вернуться через пять минут и оформить повторное нарушение. После чего работу компании приостановят на 90 дней», — отметил Шелищ.

Он уточнил, что эту проблему можно решить, если обязать магазины выдавать покупателям маски и перчатки.

Однако Власенко в свою очередь пояснил, что у компаний нет таких средств, чтобы обеспечить миллионы россиян средствами индивидуальной защиты.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.