РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В подмосковном Подольске неизвестные начали выбрасывать мусор машинами в несанкционированном месте возле строительства ЦКАД, сообщила депутат совета депутатов горокруга Ирина Талпа.

«Мусорная проблема растет. На трассе М-2, съезде с А-107 в сторону области, землю изъяли у собственника заправки и передали под строительство ЦКАД. В это место недобросовестные водители мусорных машин начали вываливать мусор. Администрация Подольска направила обращения подрядной организации, которая строит ЦКАД, для принятия мер по вывозу сброшенного мусора и установке блоков», - написала Талпа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметила, что информация о мусоре от жителей поступила в праздничные дни.