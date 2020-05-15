РИАМО – 15 мая. Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о марках «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Проверка показала, что ни одна из семи марок пельменей не соответствует требованиям.

«Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — еще и сальмонеллу», — говорится в сообщении.

Также исследование показало, что два производителя нарушили правила маркировки — в пельменях «Ложкарев» и «Останкинские традиционные», где количество белка не соответствовало указанному на упаковке.