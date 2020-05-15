РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Дом культуры «Жостово» городского округа Мытищи проведет в пятницу квартирник в прямом эфире, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«Увлекательный досуг с Домом культуры «Жостово». Квартирник в прямом эфире в пятницу в 21:00. Прямая трансляция концерта в нашем профиле Instagram», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы посетить онлайн-мероприятие, необходимо подключиться к прямой трансляции в Instagram-аккаунте ДК «Жостово».