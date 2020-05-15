РИАМО - 15 мая. С начала апреля каждую станцию Московских центральных диаметров продезинфицировали более 500 раз, обработка проводится ежедневно с использованием обеззараживающего антисептического раствора, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каждые два часа все поверхности, к которым прикасаются пассажиры на станциях МЦД, обеззараживают антисептическим раствором. Сотрудники диаметров чистят турникеты, автоматы по продаже билетов, валидаторы, кассы, поручни эскалаторов, лифты, скамейки, стойки для экстренных вызовов», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что поезда МЦД дезинфицируются трижды в день, в том числе генераторами холодного пара. Такая технология помогает уничтожить до 99,9% микробов.

На сегодняшний день во всем общественном транспорте проводится тщательная обработка. Дезинфицируются пассажирские зоны в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и элекробусах. Обработка производится антибактериальными средствами несколько раз в сутки. При этом особое внимание уделяется ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетам, поручням эскалаторов, автоматам по продаже билетов.

В ночное время вся пассажирская зона метрополитена — вестибюли, платформы, турникеты — подвергается обработке генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Такой метод эффективен, так как позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.