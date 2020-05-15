РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Главгосстройнадзор проверил соблюдение правил безопасности в Ледовом дворце «Арена Мытищи», сообщается на сайте администрации горокруга Мытищи.

В настоящий момент объект не эксплуатируется, доступ для посетителей закрыт, работают только три сотрудника для поддержания жизнедеятельности комплекса.

«При входе в здание ответственный сотрудник производит замер температуры и записывает данные в специальный журнал. Все сотрудники обеспечены средствами личной защиты, а именно: масками, перчатками и дезинфицирующим средством», - говорится в сообщении.

На объекте регулярно проводятся работы по дезинфекции, все санитарные требования соблюдены.