РИАМО – 15 мая. Актер Эммануил Виторган ответил на критику популярного блогера BadComedian в адрес фильма «На Париж», сообщает Nation News.
Ранее блогер резко раскритиковал картину, вышедшую 9 мая 2019 года. Он заявил, что подтвердить историческую достоверность ленты уже невозможно, что львиную долю фильма герои пьют, а потом под воздействием спиртного делают «неадекватные» поступки. На защиту ленты встал Виторган, сыгравший в фильме.
Сам режиссер Сергей Саркисов говорил, что его картина основана на реальной истории. Случилась она с героем Советского союза Александром Милюковым.
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