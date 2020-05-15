РИАМО – 15 мая. Актер Эммануил Виторган ответил на критику популярного блогера BadComedian в адрес фильма «На Париж», сообщает Nation News.

Ранее блогер резко раскритиковал картину, вышедшую 9 мая 2019 года. Он заявил, что подтвердить историческую достоверность ленты уже невозможно, что львиную долю фильма герои пьют, а потом под воздействием спиртного делают «неадекватные» поступки. На защиту ленты встал Виторган, сыгравший в фильме.

«На мой взгляд, в фильме потрясающая операторская работа, он снят очень профессионально. И обвинять Дмитрия (Певцова – исполнителя главной роли – ред.) — это самое последнее дело. Такие проклятья в сторону Димы – каким нужно быть жестоким? Хуже животного – желать смерти, за что? Там нет ничего такого, что нельзя было снимать», - говорится в сообщении.

Сам режиссер Сергей Саркисов говорил, что его картина основана на реальной истории. Случилась она с героем Советского союза Александром Милюковым.