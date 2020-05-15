РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила свидетельство на получение социальной выплаты для приобретения жилья семье Назыровых, воспитывающей 8 детей, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня мы вручили сертификат на улучшение жилищных условий семье Назыровых, которая воспитывает восьмерых детей. Старшему сыну 22 года, маленькой девочке Кире годик», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что Назыровы уже подобрали большой дом, и пожелала семье счастливого новоселья.

«Замечательно, что в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина и при поддержке губернатора Андрея Воробьева реализуется большая программа «Жилище». В этом году две красногорские семьи получат такой сертификат. Сегодня была семья Назыровых, осталась еще одна семья, которая воспитывает 12 детей», - добавила Хаймурзина.

Свидетельства дают право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Их предоставляют нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям, имеющим 7 и более несовершеннолетних детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей.

Свидетельство действительно до 20 декабря текущего года. Семья может приобрести жилое помещение на территории Московской области у любых физических или юридических лиц как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

«Событие очень значимое. Это возможность осуществления мечты каждого из наших детей. Они у нас очень творческие, и теперь смогут каждый в своем уголочке сделать все так, как им хочется. Мы очень благодарны, что нашей семье оказали такую помощь», - сказала Евгения Назырова.

Сейчас семья Назыровых живет в трехкомнатной квартире в Красногорске.

«Сертификат на сумму 6,5 миллиона рублей, этой суммы копейка в копейку хватит на приобретение дома в Рузском округе», - поделился Роман Назыров.

В новом доме 8 комнат. Кроме того, многодетная семья мечтает разводить цветы и выращивать овощи на собственном огороде.