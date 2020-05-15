РИАМО - 15 мая. В столичной больнице №40 в Коммунарке от внебольничной пневмонии лечатся 288 человек, сообщает Газета.ru.

Новую статистику главврач медучреждения Денис Проценко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Так, у всех 288 поступивших выявлена внебольничная пневмония, у 59% из них – подтвержденный коронавирус, у 41% — вероятный», — отмечается в материале.

В реанимации находятся 52 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

За минувшие сутки в Москве выявили 4748 случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зафиксированных случаев достигло 135464.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.