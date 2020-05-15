РИАМО - 15 мая. Маски и перчатки необходимо обязательно носить в общественных местах, на улице это делать пока необязательно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет (нужно ли носить маску и перчатки на улице – ред.). Но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 14 мая.

Он отметил, что еще пару недель необходимо будет придерживаться режима, который сейчас действует в Москве.

«Я думаю, что нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме. Посмотреть, что будет происходить: как майские праздники нам аукнутся и как скажутся те меры – раскрытие производств, промышленности, строительства - на ситуации», - добавил Собянин.

По его словам, на следующей неделе могут открыться МФЦ.

Жители города обязаны соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Кроме того, в общественных местах и транспорте обязательно нужно носить защитные маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.