РИАМО - 15 мая. Среди новых случаев заражения коронавирусом 39,6% составляют москвичи младше 45 лет, всего в городе за сутки выявили 4748 новых случаев, сообщает оперативный штаб столицы.
Всего в Москве с начала распространения инфекции зафиксировано 135 464 случая коронавируса.
\Кроме того, 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
В Москве до 31 продлили режим самоизоляции. Это значит, что жителям столицы рекомендовано не выходить на улице без острой на то необходимости.
Текстовая трансляция
15 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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