РИАМО - 15 мая. Среди новых случаев заражения коронавирусом 39,6% составляют москвичи младше 45 лет, всего в городе за сутки выявили 4748 новых случаев, сообщает оперативный штаб столицы.

Всего в Москве с начала распространения инфекции зафиксировано 135 464 случая коронавируса.

«Также за сутки 36,8% среди новых случаев заражения составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет», - говорится в сообщении.

\Кроме того, 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Москве до 31 продлили режим самоизоляции. Это значит, что жителям столицы рекомендовано не выходить на улице без острой на то необходимости.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.