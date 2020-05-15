РИАМО – 15 мая. В Троице-Сергиевой лавре умер насельник, иеромонах Модест (Панченко), у него был подтвержденный коронавирус, сообщает Газета.ru.

Насельнику было 45 лет.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, иеромонах Модест (Панченко)», – говорится в сообщении Telegram-канала рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения Covid-19.

Это пятая смерть по причине коронавируса среди насельников Троице-Сергиевой лавры.

В России выявили 262843 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за все время 2418 человек.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.