РИАМО - 15 мая. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности на 16-17 мая из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе с 09:00 16 мая до 21:00 17 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Владимирской и Ивановской областей Центрального федерального округа РФ. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили на территории Липецкой и Тамбовской областей.

В Московском регионе ночью 16 мая ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха опустится до плюс 2-3 градусов, будет дуть юго-западный ветер со скорость 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Днем сохранится облачность, возможно пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 15-17 градусов, порывы и направление ветра сохранятся.

Ночью 17 мая будет облачно, местами пройдут дожди, столбик термометра покажет плюс 6-8 градусов. Порывы южного и юго-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, облачность, осадки и порывы ветра сохранятся.