РИАМО - 15 мая. В Московской области за минувшие сутки умерли 13 человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период скончались 253 пациента с Covid-19, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии после коронавируса вылечились 2468 пациентов.

В Московской области из-за распространения Covid-19 введен режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

С 12 мая в Московской области необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.