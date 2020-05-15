РИАМО - 15 мая. Воздушную часть парада Победы планируют повторить в России в 2020 году, авиатехника пролетит не только над Москвой, но и над другими городами страны, пишет в пятницу газета «Известия».

Точная дата авиапарада и города-участники пока не определены. Одновременно с авиачастью состоятся наземная составляющая парада и шествие «Бессмертного полка». По мнению экспертов, вертолеты и самолеты сделают торжество в честь 75-летия Победы полноценным.

«9 мая был воздушный пролет над Москвой в честь Дня Победы. А парад есть парад. <…> Это не самая сложная задача для авиации — организовать воздушное движение. Все летчики у нас <…> имеют большой налет и хорошие навыки», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Окончательное решение о проведении парада принимает верховный главнокомандующий. Среди возможных дат – 24 июня, когда состоялся первый Парад победы в столице. Торжество может пройти и 22 июня – в День памяти и скорби. Не исключено и празднование 3 сентября - день официального окончания Второй мировой войны.

По данным министерства обороны РФ, 9 мая этого года авиапарад прошел в 51 городе, включая четыре зарубежных. Всего к участию в торжественных мероприятиях привлекли свыше 600 самолетов и вертолетов. Над столицей пролетели 75 единиц техники: 55 самолетов и 20 вертолетов. Впервые в параде участвовали четыре МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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