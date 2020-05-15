РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В Балашихе перенесли сроки отключения горячей воды в многоквартирных домах с 1 июня на 1 июля, сообщается на сайте администрации городского округа.

Решение о переносе сроков отключения горячей воды в городах Подмосковья принял губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с введенным в регионе особым режимом по недопущению распространения коронавируса.

«Согласно опубликованному графику отключения горячей воды, в многоквартирных домах Балашихи на период проведения плановых профилактических и ремонтных работ начнут отключать воду с 1 июля. По плану горячее водоснабжение прекращается на 2 недели. В ряде многоквартирных домов в Балашихе его прекратят на 10 дней», - говорится в сообщении.

Плановые отключения горячего водоснабжения будут проходить на протяжении июля и августа.

С подробным графиком отключения горячего водоснабжения в микрорайонах округа можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашихи в разделе «Анонсы».