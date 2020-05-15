РИАМО - 15 мая. Столичная подземка в пятницу проведет парад бумажных поездов, принять участие может любой желающий, сообщается в Instagram-аккаунте Московского метрополитена.

«Скачивайте выкройки моделей по ссылке в профиле, собирайте и выкладывайте фотографии своих поездов», - отмечается в материале.

Выложить фотографии нужно с хештешами #бумажноеметро и #мосметро85, а чтобы попасть в Stories, нужно отметить в публикации столичный метрополитен и сделать профиль открытым.