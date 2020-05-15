РИАМО - 15 мая. Московские власти купили ООО «КИТ», которое производит треть медицинских масок в России, сделку заключили на начальном этапе пандемии коронавирусной инфекции, пишет газета «Ведомости».

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») производит 1 миллион медицинских масок в сутки, в течение года мощность увеличится до 2-3 миллионов штук в день.

«Мы в систему здравоохранения отдаем 2 миллиона масок в неделю, в ЖКХ идет тоже 2 миллиона, а 0,5 миллиона – метро», – добавил Ефимов.

Москве в настоящее время требуется около 4 миллионов медицинских масок в день. Недостающие маски китайского производства город докупает на рынке.

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве действует режим самоизоляции. В общественных местах людям нельзя находиться без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.