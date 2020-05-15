РИАМО – 15 мая. В правительство РФ было направлено обращение, касающееся ввода специального пособия в стране на время пандемии, деньги можно будет потратить на покупку средств индивидуальной защиты, сообщает Russia Today.

«Во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, нарушение которого может грозить штрафом. Однако далеко не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты», – сказала председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

Она добавила, что в исключительных случаях пособие на закупку средств защиты можно заменить бесплатной раздачей установленного количества масок и перчаток, которые необходимы гражданам.

Обращение о введении в России спецпособия на закупку средств индивидуальной защиты до окончания карантинного периода направили в правительство РФ.

В тексте обращения НРК сказано, что размер пособия необходимо рассчитать, учитывая среднюю стоимость средств защиты в каждом из регионов, из расчета минимум одна маска в день. Ожидается, что пособие будут выплачивать каждый месяц вплоть до окончания пандемии.

Ранее пособия были назначены гражданам, потерявшим работу по причине коронавируса, а также многодетным семьям.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.