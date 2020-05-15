РИАМО - 15 мая. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 945 случаев коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев заражения в регионе составило 25525, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 10598 случаев коронавируса, выздоровели 4696 человек, 113 человек скончались. За весь период в стране зафиксировали 262843 случая Covid-19, вылечились 58226 человек, умерли 2418 пациентов.

Для борьбы с коронавирусом в Московской области действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. С 12 мая нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Вопросы о коронавирусе можно задать по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.