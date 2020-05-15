РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мая. Сотрудники пожарной охраны Балашихи ликвидировали возгорание в бане в деревне Русавкино-Романово, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 14 мая в 18:45 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Балашиха, деревня Русавкино-Романово, улица Лучевая, дом №22. В 19:20 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации возгорания участвовали 11 человек, было использовано три единицы техники.