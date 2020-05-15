РИАМО - 15 мая. За минувшие сутки в Москве выявили еще 4748 случаев инфицирования коронавирусом, таким образом общее количество выявленных случаев достигло 135464, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в Москве вылечили 1235 человек с подтвержденным коронавирусом, всего выздоровели 24562 человека. За сутки в столице скончались 68 человек, общее число жертв пандемии достигло 1358.

В целом по России за сутки подтвердилось 10598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 113 пациентов, полностью выздоровели 4696 пациентов.

Всего в стране выявили 262843 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами пандемии стали 2418 человек, выздоровели 58226 человек.

В целях борьбы с распространением коронавируса в Москве ввели обязательный масочно-перчаточный режим. Горожане должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте.

В настоящее время нарушения масочно-перчаточного режима в столице носят единичный характер.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.