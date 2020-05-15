РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В инженерной олимпиаде на базе лицея №34 городского округа Мытищи приняли участие 360 школьников, она прошла в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Окружная инженерная олимпиада для школьников 5-10 классов на базе лицея №34 Мытищ состоялась! Формат олимпиады в этом году - дистанционный. Всего участников - 360 ребят из 18 школ округа и 5 школ города Москвы. Олимпиада проводилась в соответствии с традициями технических предметных олимпиад вузов по математике, физике, химии, технологии», - говорится в сообщении.

Ребята продемонстрировали свои знания при решении занимательных инженерных задач, разгадывании ребусов, создании моделей изделий.

«Поздравляем всех, кто готовил и участвовал в олимпиаде, с успешным стартом! О результатах олимпиады сообщим после подведения итогов», - отмечается в материале.