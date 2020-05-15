РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи 16 мая проведет день открытых дверей в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Начало в 11:00, у абитуриентов будет возможность узнать о новых профилях для бакалавров, которые открываются на пяти факультетах.

«Юридический факультет - «Судебная адвокатура и нотариальная практика»; факультет русской филологии - «Журналистская деятельность и публицистика»; факультет истории, политологии и права - «Политика и национальная безопасность»; экономический факультет - «Финансы и кредит»; факультет технологии и предпринимательства - «Технологическое образование (проектная деятельность) и образовательная робототехника», - говорится в сообщении.

На дне открытых дверей директор центра профессиональной ориентации и организации приема поступающих Надежда Блинова расскажет об особенностях обучения в университете, правилах приема в 2020 году, условиях поступления на бюджетную и платную основу, а также о целевом наборе.

Регистрация на онлайн-мероприятие доступна по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.