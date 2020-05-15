РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Парковочные карманы в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска очистили от мусора по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что в парковочных карманах напротив торца магазина «Да» на Красногорском бульваре вдоль бордюров большое скопление песка и мусора. Он попросил исправить ситуацию.

«Сотрудниками администрации городского округа Красногорск проведен осмотр территории. Факт подтвердился. Уборка территории по данному адресу выполнена», - сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

Он добавил также, что уборку территории в микрорайоне проводят сотрудники подрядной организации согласно графику выполнения работ.

«Руководителю подрядной организации указано на необходимость соблюдения графика и содержания в чистоте и порядке территории», - отметил Владимирский.

Он поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.