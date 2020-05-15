РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. Всего с начала текущего года на дорогах подмосковных Котельников устранили 82 ямы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Ямы были отремонтированы по адресам: 2-й Покровский проезд, 3-й Покровский проезд, промзона Силикат, Центральная аллея и улица Кузьминская. Это составляет 65% от общего количества ям. Оставшиеся 45 ям устранят до 1 июня», - говорится в сообщении.

Такая же работа проводится и во дворовых территориях. Во время улучшений погодных условий, с апреля по 13 мая, сотрудники МБУ «Спецтранс» устранили 1031 яму во дворах из 2113 выявленных, работы будут завершены до июля.

«Полноценный ремонт всех дорожных участков, которые были запланированы на этот год, начнем в июне с промзоны Силикат», - сказал временно исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Жигалкин.