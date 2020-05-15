РИАМО - 15 мая. За минувшие сутки 1235 пациентов в Москве вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 24562 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24562», — сказала Ракова.

Отсутствие у пациента коронавирусной инфекции подтверждают специальные исследования. Те, кто после выписки должен оставаться под наблюдением, получают все необходимые рекомендации.

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждается с помощью молекулярно-генетического теста, для проведения которого нужен мазок из носа и ротоглотки. Зараженным врач назначает лечение, опираясь на российские и международные рекомендации и учитывая степень тяжести заболевания.

Для борьбы с коронавирусом в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. В общественных местах нельзя находиться без средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.