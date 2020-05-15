РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Строительный мусор с дороги в районе деревни Ивановское в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил о навале строительного мусора на проезжей части дороги, ведущей от Новорижского шоссе к деревне Ивановское.

«Работы по уборке автомобильной дороги от крупногабаритного мусора выполнены», - сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокурга Евгений Владимирский.

Он также добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.