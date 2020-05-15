РИАМО - 15 мая. Нарушения обязательного требования об использовании защитных масок и перчаток в Москве носят единичный характер, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, количество нарушителей масочно-перчаточного режима в магазинах за последние три дня уменьшилось с 28% до 3%.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы единичны», - сказал Немерюк.

Также снизилось количество нарушений режима в общественном транспорте. В настоящее время в метро 99% пассажиров находятся в масках, 90% - в перчатках.

В Москве с начала пандемии коронавирусной инфекции выявили 130716 случаев заражения. Масочно-перчаточный режим действует в городе с 12 мая.

Кроме того, в пятницу в столице стартует массовый бесплатный скрининг жителей на антитела к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.