РИАМО - 15 мая. Поезд сбил легковой автомобиль на переезде станции Бекасово-Сортировочное в столице, водителю потребовалась помощь медиков, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось», — говорится в сообщении.

Легковой автомобиль был поврежден, водителю потребовалась медицинская помощь. Локомотивная бригада поезда не пострадала.

Из-за ДТП была задержана электричка №6826 от станции Столбовая до станции Бекасово-1. На движение других поездов инцидент не повлиял.