РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. В подмосковном Красногорске подвели итоги муниципального этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа» и определили участников регионального этапа, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по горокругу.

Для участия в конкурсе были предоставлены творческие работы, авторами которых стали дети сотрудников полиции в возрасте от 6 до 14 лет.

«Члены жюри, в состав которого вошли председатель Общественного совета Роман Володин и сотрудники УМВД, путем онлайн-голосования выбрали лучшие из представленных на конкурс работ. Лучшими были признаны поделки 10-летней Рианы Тинаевой и 14-летней Лады Осинцевой. Они будут представлены на областном этапе конкурса», - говорится в сообщении.