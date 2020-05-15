РИАМО - 15 мая. В Московском зоопарке родились 10 дагестанских туров, теперь в зоосаде насчитывается 18 особей, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«Группа наших дагестанских туров удвоилась – и даже более чем. На прошлой неделе родились десять козлят – 5 мая (двое), 8 мая (двое), 9 мая (двое), 11 мая (четверо)», - говорится в сообщении.

Детеныши весят от 3 до 3,5 килограммов, все они полностью здоровы.

«Наша группа дагестанских туров – самая большая среди зоопарков стран СНГ. Это здоровый самоподдерживающийся коллектив из восьми взрослых особей, к которому сейчас добавилось еще десять детенышей», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что столичному зоосаду удалось добиться стабильного размножения дагестанских туров – козлята появляются на свет ежегодно в мае-июне. Затем детенышей отправляют в другие зоопарки.

«Это очень важно для сохранения вида, который занесен в Международную Красную книгу как «близкий к угрожаемому», - заключила Акулова.