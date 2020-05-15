РИАМО - 15 мая. ООО «Спектр плюс» включили в список недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения контракта на оказание услуг комплексной уборки внутренних помещений и прилегающей территории с 3 Центральным военным клиническим госпиталем имени Вишневского, говорится в сообщении пресс-службы УФАС РФ по Подмосковью.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные филиалом №3 госпиталя (который находится в Одинцове) в отношении ООО «Спектр плюс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, госпиталь направил в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг комплексной уборки внутренних помещений и прилегающей территории», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС РФ по Подмосковью пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Спектр плюс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.