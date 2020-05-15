РИАМО - 15 мая. Подмосковное УФАС России приняло решение оштрафовать ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по делу об административном правонарушении на сумму 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России обратился житель города Люберцы Московской области с жалобой на нарушение ПАО «МОЭСК» Правил технологического присоединения», — отмечается в материале.

Управление ФАС установило, что ПАО «МОЭСК» не выполнило мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения в срок, установленный правилами. Поскольку данное правонарушение совершено компанией повторно, ее привлекли к административной ответственности.

Также ПАО «МОЭСК» выдано постановление об устранении допущенных нарушений.