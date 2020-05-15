РИАМО - 15 мая. В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент, за весь период вылечились 2468 человек, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Подмосковье.

«Все они выписаны после завершения лечения и получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В Подмосковье выявили 24580 случаев заражения Covid-19, в России – 252245 случаев инфицирования.

Для борьбы с распространением инфекции в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, а также правило обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 683 человека с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.